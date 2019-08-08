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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Международный конкурс "Уроки Победы" пройдет в новом учебном году

12:29, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. С 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года будет проходить международный конкурс методических разработок "Уроки Победы", приуроченный к 75-летию Победы. К участию в конкурсе будут приглашены как учителя истории, так и преподаватели гуманитарных дисциплин – русского и иностранных языков, литературы, музыки, изобразительного искусства, рассказал в ходе заседания организационного комитета конкурса председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Память нашего народа о Великой Победе опирается на твердое знание своей истории. Подчеркну, что черпать его можно не только в архивах. Испытания, пройденные нашей страной, глубоко укоренились и в нашей культуре – в художественной литературе, в музыкальных произведениях, в произведениях изобразительного искусства", – отметил Нарышкин.
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Председатель Российского исторического общества также выразил уверенность, что конкурс позволит выявить не только профессиональное мастерство, но и творческие способности учителей.
"Я рассчитываю, что в этом интересном интеллектуальном состязании примут участие десятки тысяч наших замечательных учителей и методистов", – сказал он.
Председатель попечительского совета фонда "История Отечества", министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева отметила, что конкурс "Уроки Победы" – это состязание, призванное выявить самых активных, самых грамотных, талантливых педагогов и методистов учительского сообщества.

Я уверена, что он станет замечательным событием в жизни нашей страны, наших детей, наших учителей, потому что 75-летием Победы должен быть пронизан каждый наш урок, это должно стать годом великой памяти и славы о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, за наше счастье", – сказала Министр.

Агентство "Россия сегодня" будет информировать на своих ресурсах о главных событиях конкурса методических разработок "Уроки Победы", отметил первый заместитель главного редактора агентства Сергей Кочетков. Материалы о конкурсе будут опубликованы и на зарубежных ресурсах "России сегодня", в том числе в странах СНГ.
"Мы активно поддержим эту инициативу на наших зарубежных ресурсах и, возможно, придумаем что-то оригинальное, чтобы поддержать в том числе иностранных участников, которые примут этот вызов", – отметил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня".
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МИА "Россия сегодня" поддержит конкурс "Уроки Победы"
Конкурс методических разработок "Уроки Победы", направленный на сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне, будет проходить с 1 сентября 2019 года по 9 мая 2020 года. Он приурочен к 75-летию Победы и объявленному президентом России Владимиром Путиным Году памяти и славы. Решение об организации конкурса, инициированного Министерством просвещения РФ, группой компаний "Просвещение" и Российским историческим обществом (РИО), было принято на общем собрании РИО 20 июня. К участию в конкурсе приглашаются педагоги и методисты из России и стран СНГ.
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80 лет с начала Второй мировой войныОльга ВасильеваРоссия сегодняРоссийское историческое обществоСергей НарышкинРоссия
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