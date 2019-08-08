В Северодвинске выписали ребенка, которого мужчина швырнул на землю

МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик, который пострадал в Северодвинске от рук мужчины после того, как случайно наехал на маленького ребенка на велосипеде, выписан из больницы, но врачи продолжают наблюдать за его здоровьем, а следователи готовятся допросить мужчину, выехавшего за пределы области, сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК Светлана Тарнаева.

Ранее в СУСК сообщали, что десятилетний мальчик, по предварительным данным, получил ушибы, диагноз "сотрясение мозга" уточнялся.

"Ребенок выписан из больницы, однако врачи продолжают наблюдать за состоянием его здоровья. Мужчина, которого подозревают в нанесении побоев, выехал за пределы области. Он будет допрошен. Вопрос о тактике расследования решится в ближайшие дни", - сказала Тарнаева.

По ее словам, чтобы оценить тяжесть травм ребенка, необходимо дождаться окончания лечения. Следователям предстоит установить мотивы действий мужчины.

Инцидент на детской площадке в Северодвинске вызвал широкий общественный резонанс после того, как в соцсети появилась информация о том, что мужчина бросает на землю мальчика за наезд на велосипеде на маленького ребенка. Инцидент произошел у торгового центра "Сити".