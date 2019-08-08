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РИА Новости

В Северодвинске выписали ребенка, которого мужчина швырнул на землю

12:28, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДетская игровая площадка
Детская игровая площадка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Детская игровая площадка. Архивное фото
МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Десятилетний мальчик, который пострадал в Северодвинске от рук мужчины после того, как случайно наехал на маленького ребенка на велосипеде, выписан из больницы, но врачи продолжают наблюдать за его здоровьем, а следователи готовятся допросить мужчину, выехавшего за пределы области, сообщила РИА Новости представитель регионального СУСК Светлана Тарнаева.
Ранее в СУСК сообщали, что десятилетний мальчик, по предварительным данным, получил ушибы, диагноз "сотрясение мозга" уточнялся.
"Ребенок выписан из больницы, однако врачи продолжают наблюдать за состоянием его здоровья. Мужчина, которого подозревают в нанесении побоев, выехал за пределы области. Он будет допрошен. Вопрос о тактике расследования решится в ближайшие дни", - сказала Тарнаева.
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По ее словам, чтобы оценить тяжесть травм ребенка, необходимо дождаться окончания лечения. Следователям предстоит установить мотивы действий мужчины.
Инцидент на детской площадке в Северодвинске вызвал широкий общественный резонанс после того, как в соцсети появилась информация о том, что мужчина бросает на землю мальчика за наезд на велосипеде на маленького ребенка. Инцидент произошел у торгового центра "Сити".
По информации из социальных сетей, мужчина с силой швырнул мальчика об землю, а затем выбросил за пределы детской площадки его велосипед. По сообщениям пользователей, он таким образом заступился за своего трехлетнего сына. Правоохранители возбудили уголовное дело о нанесении побоев несовершеннолетнему.
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СеверодвинскРоссияПроисшествия
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