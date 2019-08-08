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РИА Новости

Супруга посла США в России рассказала, когда семья вернется на родину

12:24, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман написала в своем Instagram, что они с семьей вернутся в США через 6 недель.
Свой пост она сопроводила фотографией, где она и Джон Хантсман запечатлены на фоне желтого автомобиля ВАЗ 2101 - легендарной "копейки
Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости.
"Шесть недель остается до момента, когда мы вернемся обратно домой... Когда я впервые приехала сюда 30 лет назад, на улицах Москвы было столько этих старых жигулей, а сейчас их почти невозможно увидеть", - написала Мэри Кэй Хантсман. При этом она обратила внимание на то, что им с мужем пришлось утеплиться для этой прогулки, хоть на дворе и август.
СМИ сообщали ранее, что Хантсман намерен баллотироваться в губернаторы штата Юта.
В Москве, комментируя отставку посла США, назвали его профессионалом, но отметили, что в нынешних условиях он не смог реализовать потенциал двусторонних отношений.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
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Джон ХантсманДональд ТрампМоскваРоссияВ мире
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