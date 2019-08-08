Супруга посла США в России рассказала, когда семья вернется на родину

"Шесть недель остается до момента, когда мы вернемся обратно домой... Когда я впервые приехала сюда 30 лет назад, на улицах Москвы было столько этих старых жигулей, а сейчас их почти невозможно увидеть", - написала Мэри Кэй Хантсман. При этом она обратила внимание на то, что им с мужем пришлось утеплиться для этой прогулки, хоть на дворе и август.