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РИА Новости

В районе турецкого Измира произошло землетрясение

12:17, 8 августа 2019
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© Flickr / Thomas DepenbuschВид на турецкий город Измир
Вид на турецкий город Измир
© Flickr / Thomas Depenbusch
АНКАРА, 8 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Измир на западе Турции, сообщает в четверг турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям.
"В 11.39 (совпадает с мск) 8 августа произошло землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в заливе Кушадасы Эгейского моря на глубине 18,47 километра", — говорится в сообщении ведомства.
Приводятся также координаты эпицентра: он расположен в море вблизи города Сеферихисар провинции Измир.
Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на местные источники, пострадавших в результате землетрясения нет.
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