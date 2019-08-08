В районе турецкого Измира произошло землетрясение

АНКАРА, 8 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Измир на западе Турции, сообщает в четверг турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям.

"В 11.39 (совпадает с мск) 8 августа произошло землетрясение магнитудой 4,8 с эпицентром в заливе Кушадасы Эгейского моря на глубине 18,47 километра", — говорится в сообщении ведомства.

Приводятся также координаты эпицентра: он расположен в море вблизи города Сеферихисар провинции Измир.