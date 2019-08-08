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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

12:06, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – десять, Идлиб – два, Латакия – 15, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 11, Идлиб – один, Латакия – один", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Умм-эд-Дуали провинции Хомс выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,4 тонны.
В течение суток подписаны четыре соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий: к нему присоединились населенные пункты провинции Дейр-Эз-Зор общей численностью населения 18,5 тысячи человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2565.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – их по-прежнему 234.
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