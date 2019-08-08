АТОР: рекомендации МИД ФРГ в связи с инфекцией в Египте важны и россиянам

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Адресованные туристам-гражданам ФРГ рекомендации МИД Германии в связи с появлением в Египте опасного инфекционного заболевания, вызываемого бактериями кишечной палочки, вполне могут относиться и к российским туристам, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее АТОР проинформировал, что после появления информации о распространении на территории курорта заболевания, которое вызывается бактериями кишечной палочки E-Coli, МИД Германии выпустил рекомендации для туристов, планирующих посетить Египет.

Их призвали не употреблять воду из-под крана, сырые овощи, фрукты, говядину или баранину и быть осторожнее в выборе пищи.