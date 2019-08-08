Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T20:14Z
https://ria.ru/20190808/1557295325.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/06/1551340646_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_2f9ea93121d8aa7b68bab007ea05bfe6.jpg
РИА Новости
Туризм

АТОР: рекомендации МИД ФРГ в связи с инфекцией в Египте важны и россиянам

20:14, 8 августа 2019
846
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Адресованные туристам-гражданам ФРГ рекомендации МИД Германии в связи с появлением в Египте опасного инфекционного заболевания, вызываемого бактериями кишечной палочки, вполне могут относиться и к российским туристам, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее АТОР проинформировал, что после появления информации о распространении на территории курорта заболевания, которое вызывается бактериями кишечной палочки E-Coli, МИД Германии выпустил рекомендации для туристов, планирующих посетить Египет.
Их призвали не употреблять воду из-под крана, сырые овощи, фрукты, говядину или баранину и быть осторожнее в выборе пищи.
"Рекомендации немецким туристам затрагивают отчасти и российский рынок, - сказала Ломидзе. - Организованные туры на египетские курорты российскими компаниями не продаются, но существует небольшой самостоятельный поток путешественников, примерно 100-150 тысяч человек в год. К ним рекомендации МИД Германии относятся в полной мере".
Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
7 августа, 18:19Туризм
АТОР: туристов пугают вспышкой кишечной инфекции в Египте
600100
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмГерманияРоссияЕгипет
Рекомендуем
Окрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии
Эксперты: спрос на авиабилеты из России в Грузию в августе упал на 75%
РИА
Новости
Город Плес
Названы малые города, где на одного жителя приходится больше всего туристов
Укладка труб газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Швеции
Оператор "Северного потока — 2" предупредил Данию о возможных убытках
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
В Минобороны ответили на заявление США о "перехвате" Ту-95
Лента
новостей
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Астрономы обнаружили 39 галактик, существование которых не могут объяснить
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. 8 августа 2019
Медведев прилетел в Чолпон-Ату на заседание Межправсовета ЕАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский и Варфоломей не смогли договориться о подписании соглашения
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево
Ростуризм: туроператоры должны предупреждать клиентов о задержках рейсов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
СМИ рассказали об альтернативе "Северному потоку — 2"
Спящий мужчина
Ученые назвали ночные походы в туалет признаком опасной болезни
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике нашли тела 20 человек
Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
АТОР: туристов пугают вспышкой кишечной инфекции в Египте
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Глава МИД Пакистана призвал ООН вернуть Индию в правовое русло
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
Лента новостейМолния