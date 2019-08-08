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РИА Новости

На Урале экс-сотрудника банка заподозрили в хищении средств из банкомата

11:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Банкомат. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг - РИА Новости. Полиция задержала бывшего работника банка в Челябинской области, подозреваемого в хищении из банкомата этого учреждения более 3 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков по улице Строителей в Златоусте ночью из банкомата было похищено более 3 миллионов рублей. Замок хранилища был взломан. В полиции не уточнили, в какой день произошел инцидент.
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"По подозрению в совершении преступления задержан житель города Златоуста, 1978 года рождения, несудимый, ранее работавший в этом же банке. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража), максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, добавляет полиция.
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РоссияЧелябинская областьПроисшествия
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