На Урале экс-сотрудника банка заподозрили в хищении средств из банкомата

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг - РИА Новости. Полиция задержала бывшего работника банка в Челябинской области, подозреваемого в хищении из банкомата этого учреждения более 3 миллионов рублей, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков по улице Строителей в Златоусте ночью из банкомата было похищено более 3 миллионов рублей. Замок хранилища был взломан. В полиции не уточнили, в какой день произошел инцидент.

"По подозрению в совершении преступления задержан житель города Златоуста, 1978 года рождения, несудимый, ранее работавший в этом же банке. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенных денежных средств, уточняется в сообщении.