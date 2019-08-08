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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Эксперт прокомментировал решение Каракаса отменить переговоры с оппозицией

11:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Решение властей Венесуэлы не ехать на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа не ставит точку в самом переговорном процессе, он будет продолжен, считает научный руководитель Института Латинской Америки Владимир Давыдов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа, об этом ранее сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
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"Превратить кризис в коллапс". Что США делают с ВенесуэлойПравительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией. Причины этого решения в эфире радио Sputnik проанализировал декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.
"Они (власти Венесуэлы – ред.) на конкретный раунд не приехали, но речь не идет о том, чтобы переговорный процесс отменить, этого нет. Я не думаю, что на этом надо ставить точку. Я думаю, что объективно и та, и другая сторона обречены на переговоры. Я надеюсь, что хватит у обеих сторон для того чтобы продолжить этот процесс, который является единственным возможным шансом для урегулирования кризиса. Иначе – гражданская война", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.
Президент Николас Мадуро объяснил свое решение из-за последнего указа президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США.
По мнению Давыдова, венесуэльским властям необходимо проявлять терпение и выдержку в условиях американской провокации.
"США работают в жанре слона, попавшего в посудную лавку. Это известно. Но если у вас есть разум, осторожность, вы способны преодолеть эксцессы, продиктованные американской политикой. Единственный способ – это терпение. Власти Венесуэлы выразили свое "фи", другое дело, что у каждого свой темперамент, свой резерв выдержки. Так что это дело житейское. Я думаю, что переговорный процесс обречен на продолжение", - подчеркнул он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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