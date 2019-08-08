Эксперт прокомментировал решение Каракаса отменить переговоры с оппозицией

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Решение властей Венесуэлы не ехать на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа не ставит точку в самом переговорном процессе, он будет продолжен, считает научный руководитель Института Латинской Америки Владимир Давыдов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о том, что представители правительства страны не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа, об этом ранее сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.

"Они (власти Венесуэлы – ред.) на конкретный раунд не приехали, но речь не идет о том, чтобы переговорный процесс отменить, этого нет. Я не думаю, что на этом надо ставить точку. Я думаю, что объективно и та, и другая сторона обречены на переговоры. Я надеюсь, что хватит у обеих сторон для того чтобы продолжить этот процесс, который является единственным возможным шансом для урегулирования кризиса. Иначе – гражданская война", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.

Президент Николас Мадуро объяснил свое решение из-за последнего указа президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США.

По мнению Давыдова, венесуэльским властям необходимо проявлять терпение и выдержку в условиях американской провокации.

"США работают в жанре слона, попавшего в посудную лавку. Это известно. Но если у вас есть разум, осторожность, вы способны преодолеть эксцессы, продиктованные американской политикой. Единственный способ – это терпение. Власти Венесуэлы выразили свое "фи", другое дело, что у каждого свой темперамент, свой резерв выдержки. Так что это дело житейское. Я думаю, что переговорный процесс обречен на продолжение", - подчеркнул он.