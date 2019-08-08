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РИА Новости

Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

11:26, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМодель солнечной активности
Модель солнечной активности
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление. Их выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

"Мы показали, что четырехсотлетняя тенденция по увеличению солнечного излучения и, соответственно, земной температуры может сохраниться в течение последующих шести веков. Это приведет к тому, что к 2600 году земная поверхность станет теплее более чем на 2,5 градуса Цельсия", — заявила Елена Попова из Высшей школы экономики, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности — от максимума до максимума — длится примерно 11 лет. В годы активного Солнца усиливаются и учащаются магнитные бури, которые могут вызывать как технические проблемы, так и недомогания у людей, чаще наблюдаются полярные сияния.
Самое длительное известное падение солнечной активности было обнаружено в конце 19-го века астрономом Эдвардом Маундером по итогам изучения архивов наблюдений за Солнцем. Маундеровский минимум продолжался с 1645 по 1715 год, с ним связывают "малый ледниковый период" в Европе. Второй подобный эпизод, получивший имя "минимума Дальтона", был зафиксирован уже после начала регулярных наблюдений активности Солнца с 1790 по 1830 год.
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В последние годы было опубликовано несколько работ ученых из Великобритании и России, допускающих, что некое подобие маундеровского минимума и новый "малый ледниковый" период могут начаться в ближайшие десятилетия. С ними не согласны большинство климатологов, специалистов по физике Солнца и масса других ученых.
К примеру, большой резонанс вызвала работа, подготовленная и опубликованная Поповой, а также ее коллегами из Британии и России четыре года назад. Они показали, что магнитная активность Солнца меняется не только по 11-летним, но и столетним циклам, и пришли к выводу, что в скором времени она заметно снизится. Это может повлечь за собой не глобальное потепление, а похолодание.
Эти расчеты, как заметили Попова и ее коллеги, не учитывали то, как климат зависит от того, как меняется не только поведение Солнца, но и характер движения Земли по орбите. К примеру, "качание" орбиты планеты, так называемые циклы Миланковича, сегодня связываются с периодическими потеплениями и похолоданиями климата.
В своей новой работе ученые добавили их в свою модель и просчитали то, как менялся климат и солнечная активность в прошлые 100 тысяч лет, учитывая последние данные наблюдений за Солнцем и результаты палеоклиматологических исследований, в том числе исследования годичных колец древних деревьев.
Вдобавок, они раскрыли природу долгосрочных колебаний солнечной активности и связали ее с тем, что светило не стоит на месте, а периодически смещается относительно центра Солнечной системы. Эти сдвиги, как показали расчеты физиков, могут снижать или повышать количество тепла, достигающего Земли, на достаточно большие значения.
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Эти расчеты показали, что снижение солнечной активности, минимум которой придется на середину текущего столетия, скорее всего, лишь затормозят, но не остановят глобальное потепление. Более того, в ближайшие столетия, когда Солнце начнет выходить на пик цикла, оно еще сильнее ускорится. Только за счет изменений в солнечной активности, без учета "вклада" человека, температуры на Земле могут вырасти на 2-2,5 градуса Цельсия.
Пик этого процесса наступит примерно через шесть сотен лет, а после этого начнется постепенное снижение солнечной активности, которое закончится только в 3700 году. Все это, как считают исследователи, следует учитывать при прогнозировании будущего климата Земли.
Исследования российских участников научного коллектива были поддержаны грантом Российского научного фонда.
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