Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление. Их выводы были опубликованы в журнале . Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление. Их выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports

"Мы показали, что четырехсотлетняя тенденция по увеличению солнечного излучения и, соответственно, земной температуры может сохраниться в течение последующих шести веков. Это приведет к тому, что к 2600 году земная поверхность станет теплее более чем на 2,5 градуса Цельсия", — заявила Елена Попова из Высшей школы экономики, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности — от максимума до максимума — длится примерно 11 лет. В годы активного Солнца усиливаются и учащаются магнитные бури, которые могут вызывать как технические проблемы, так и недомогания у людей, чаще наблюдаются полярные сияния.

Самое длительное известное падение солнечной активности было обнаружено в конце 19-го века астрономом Эдвардом Маундером по итогам изучения архивов наблюдений за Солнцем. Маундеровский минимум продолжался с 1645 по 1715 год, с ним связывают "малый ледниковый период" в Европе. Второй подобный эпизод, получивший имя "минимума Дальтона", был зафиксирован уже после начала регулярных наблюдений активности Солнца с 1790 по 1830 год.

В последние годы было опубликовано несколько работ ученых из Великобритании и России, допускающих, что некое подобие маундеровского минимума и новый "малый ледниковый" период могут начаться в ближайшие десятилетия. С ними не согласны большинство климатологов, специалистов по физике Солнца и масса других ученых.

К примеру, большой резонанс вызвала работа, подготовленная и опубликованная Поповой, а также ее коллегами из Британии и России четыре года назад. Они показали, что магнитная активность Солнца меняется не только по 11-летним, но и столетним циклам, и пришли к выводу, что в скором времени она заметно снизится. Это может повлечь за собой не глобальное потепление, а похолодание.

Эти расчеты, как заметили Попова и ее коллеги, не учитывали то, как климат зависит от того, как меняется не только поведение Солнца, но и характер движения Земли по орбите. К примеру, "качание" орбиты планеты, так называемые циклы Миланковича, сегодня связываются с периодическими потеплениями и похолоданиями климата.

В своей новой работе ученые добавили их в свою модель и просчитали то, как менялся климат и солнечная активность в прошлые 100 тысяч лет, учитывая последние данные наблюдений за Солнцем и результаты палеоклиматологических исследований, в том числе исследования годичных колец древних деревьев.

Вдобавок, они раскрыли природу долгосрочных колебаний солнечной активности и связали ее с тем, что светило не стоит на месте, а периодически смещается относительно центра Солнечной системы. Эти сдвиги, как показали расчеты физиков, могут снижать или повышать количество тепла, достигающего Земли, на достаточно большие значения.

Эти расчеты показали, что снижение солнечной активности, минимум которой придется на середину текущего столетия, скорее всего, лишь затормозят, но не остановят глобальное потепление. Более того, в ближайшие столетия, когда Солнце начнет выходить на пик цикла, оно еще сильнее ускорится. Только за счет изменений в солнечной активности, без учета "вклада" человека, температуры на Земле могут вырасти на 2-2,5 градуса Цельсия.

Пик этого процесса наступит примерно через шесть сотен лет, а после этого начнется постепенное снижение солнечной активности, которое закончится только в 3700 году. Все это, как считают исследователи, следует учитывать при прогнозировании будущего климата Земли.