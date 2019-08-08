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РИА Новости

В Томске будут судить организованную адвокатом группу "черных банкиров"

11:06, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Следователи в Томске завершили расследование дела межрегиональной группы "черных банкиров", успевших обналичить более 700 миллионов рублей, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц, организатором которой являлся действующий адвокат, в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", - говорится в сообщении.
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По данным управления, деятельность группы, состоящей из восьми человек, пять из которых – жители Томска, а еще трое – Новосибирской области и Красноярского края, была пресечена в 2018 году сотрудниками УФСБ по Томской области.
По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу для совместного ведения незаконной банковской деятельности без лицензии на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. В управлении отметили, что каждый из участников группы был осведомлен о том, чем занимается, выполнял отведенную ему роль и исполнял указания руководителя.
"В связи с совершением преступления на территории нескольких регионов расследование уголовного дела представляло особую сложность и значимость… Удалось не только установить всех фигурантов преступной деятельности, но и доказать их вину, которые на протяжении семи лет успели обналичить более 700 миллионов рублей", - отметили в СК.
В процессе расследования следователи допросили несколько десятков свидетелей, проведено около 20 различных экспертиз. Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 миллионов рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в управлении.
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