На Дальнем Востоке вода ушла из 12 подтопленных населенных пунктов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. За сутки вода ушла из 12 подтопленных населенных пунктов на территории Бурятии, Хабаровского края и Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"За прошедшие сутки вода ушла из 12 населенных пунктов (Республика Бурятия – один, Хабаровский край – один, Амурская область – десять), 48 жилых домов (Хабаровский край – 42, Амурская область – 6), 764 приусадебных участков (Республика Бурятия – один, Хабаровский край – 42, Амурская область – 721)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в освободившихся населенных пунктах очищено 66 подворий, проведена просушка 332 домов, вывезен 151 кубометр мусора, прорыто 2050 метров водоотводных канав, восстановлено восемь участков автодорог протяженностью 14,47 километра. Кроме этого, проводится дезинфекция территорий и помещений.

В МЧС РФ уточняют, что продолжаются работы по оказанию гуманитарной и психологической помощи пострадавшим, за сутки были привиты 1851 человек. Всего к ликвидации последствий привлечены 1480 человек, 278 единиц техники (в том числе 6 воздушных судов) и 32 плавсредства.