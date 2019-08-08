"Росатом" может потратить до 880 миллиардов рублей на новые АЭС, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Росэнергоатом" (РЭА, входит в госкорпорацию "Росатом") до 2035 года может потратить до 880 миллиардов рублей на строительство новых атомных энергоблоков в РФ, пишет газета " "Росэнергоатом" (РЭА, входит в госкорпорацию "Росатом") до 2035 года может потратить до 880 миллиардов рублей на строительство новых атомных энергоблоков в РФ, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на источники.

"Совокупный инвестресурс на строительство новых атомных энергоблоков "Росэнергоатома" до 2035 года может составить 880 миллиардов рублей (в ценах 2021 года). Такие предварительные расчеты были в целом одобрены на совещании в Минэнерго 2 августа. ... Расчеты профильные министерства должны были сделать до 6 августа по поручению вице-премьера Дмитрия Козака", - пишет газета.

Как поясняет издание, эта оценка нужна для нового этапа инвестиций в российскую электроэнергетику, на котором будут перераспределяться средства крупных потребителей, высвобождающиеся после завершения программы договоров на поставку мощности (ДПМ). Так, для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических. По ДПМ АЭС нужно было построить около 10 ГВт мощности, CAPEX этих проектов составил почти 1 триллион рублей с учетом финансирования из госбюджета и кредитов.

По оценке "Совета рынка" (регулятора энергорынков), которую приводит газета, совокупный инвестресурс энергорынка до 2035 года — 3,47 триллиона рублей (в ценах 2021 года). Новый инвестцикл должен учесть модернизацию старых ТЭС, строительство удаленных энергообъектов, развитие "зеленой генерации" и АЭС, но средства нужно распределить между участниками рынка таким образом, чтобы цены на оптовом энергорынке не росли выше инфляции, пишет газета.