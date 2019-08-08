"Росатом" может потратить до 880 миллиардов рублей на новые АЭС, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Росэнергоатом" (РЭА, входит в госкорпорацию "Росатом") до 2035 года может потратить до 880 миллиардов рублей на строительство новых атомных энергоблоков в РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Совокупный инвестресурс на строительство новых атомных энергоблоков "Росэнергоатома" до 2035 года может составить 880 миллиардов рублей (в ценах 2021 года). Такие предварительные расчеты были в целом одобрены на совещании в Минэнерго 2 августа. ... Расчеты профильные министерства должны были сделать до 6 августа по поручению вице-премьера Дмитрия Козака", - пишет газета.
Как поясняет издание, эта оценка нужна для нового этапа инвестиций в российскую электроэнергетику, на котором будут перераспределяться средства крупных потребителей, высвобождающиеся после завершения программы договоров на поставку мощности (ДПМ). Так, для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических. По ДПМ АЭС нужно было построить около 10 ГВт мощности, CAPEX этих проектов составил почти 1 триллион рублей с учетом финансирования из госбюджета и кредитов.
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По оценке "Совета рынка" (регулятора энергорынков), которую приводит газета, совокупный инвестресурс энергорынка до 2035 года — 3,47 триллиона рублей (в ценах 2021 года). Новый инвестцикл должен учесть модернизацию старых ТЭС, строительство удаленных энергообъектов, развитие "зеленой генерации" и АЭС, но средства нужно распределить между участниками рынка таким образом, чтобы цены на оптовом энергорынке не росли выше инфляции, пишет газета.
Вместе с тем, собеседники издания говорят, что новый механизм поддержки строительства АЭС еще обсуждается. Инвестиции по первым ДПМ АЭС частично покрывались из бюджета через программу развития атомного комплекса, и хотя год от года объемы средств госбюджета на сооружение АЭС снижались, параллельно наращивались траты, например, на программу утилизации радиоактивных отходов. В дальнейшем объем средств, полученных из казны, закладывался в цену мощности с учетом доходности. Кроме того, при новом механизме поддержки также будут задействованы средства бюджета, отмечает один из источников. "Росатом" при этом готов снизить норму доходности и растянуть сроки возврата инвестиций.