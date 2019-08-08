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РИА Новости

Бывший президент Ливана рассказал о планах ликвидировать "Хезболлах"

10:31, 8 августа 2019
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© Фото : пресс-служба экс-президента Ливана ЛяхудаИнтервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
Интервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
© Фото : пресс-служба экс-президента Ливана Ляхуда
Интервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанские власти предпринимали попытки ликвидировать боевое крыло движения "Хезболлах" в 1993 году, задействовав при этом армию, рассказал в интервью РИА Новости бывший президент страны Эмиль Ляхуд.
"Мне (бывший премьер-министр Ливана Рафик - ред.) Харири сказал, вернувшись из Дамаска, что Сирия хочет, чтобы я покончил с "Хезболлах" напалмом. На что я ответил премьеру, что есть какая-то ошибка… (Харири сказал), вечером в совете безопасности и в высшем совете будет принято решение, которому я должен следовать. Будет изъято оружие у них ("Хезболлах"), они сдадут позиции, а я (в лице армии) должен буду занять их позиции. Я заявил, что этого делать не буду, это не по совести. Не логично бить ливанцев, которые доставляют не удобство израильтянам", - сказал Ляхуд.
Интервью РИА Новости с бывшим президентом Ливана Эмилем Ляхудом
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По словам бывшего президента, через несколько дней после разговора о намерениях ударить по "Хезболлах" ему передали приглашение бывшего тогда главой Сирии Хафеза Асада посетить Дамаск для личной встречи.
"Я встретился с Асадом, мы говорили об отношениях Ливана и Сирии больше двух часов, после чего Хафиз сказал, что те и те дали мне приказ и я не исполнил, он спросил почему. Мой ответ был прост - совесть не позволила. Он рассмеялся. Рассказал в свою очередь, что направил им ("Хезболлах") советников, которые хорошо взаимодействует с ливанцами, и слава Богу, что не выполнил приказ", - добавил президент.
По воспоминаниям президента, в начале 90-х, когда он был командующим армии, представители руководства страны неоднократно говорили ему о намерениях сторонников "Хезболлах" его убить, пытаясь тем самым создать негативное отношение к движению и настроить армию против них.
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"Никто не хотел "Хезболлах", люди не знают, что мне пришла ориентировка по закрытому каналу при посредничестве главы республики, чтобы я не выходил из резиденции, так как "Хезболлах" намерены меня ликвидировать. Тогда я не делил на шиитов, или суннитов, или христиан. Посчитал, что тот, кто хочет меня убить, радикал… Дело закрутилось… О тех событиях предпочитают молчать в Ливане и Сирии - о 1993 годе конкретно. Говорят о 96-м, двухтысячном как освобождении, и о войне 2006 года. Но 93-й важней всех выше перечисленных", - добавил Ляхуд.
Ливанское движение "Хезболлах" было сформировано при поддержке Ирана из бойцов-шиитов в 1982 году, как сопротивление в период первой Израильской кампании. Партизанские отряды начали проводить военные операции против израильской армии в Бейруте, а после и в южном Ливане до 2000 года, пока армия обороны Израиля не вывела свои силы с территории Ливана. С 2012 года бойцы "Хезболла" участвуют в сирийском конфликте на стороне правительственных сил, воюя против террористических группировок. В 2017 году шиитское движение сопротивления совместно с ливанской армией провели успешную операцию по зачистке пограничной зоны от террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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