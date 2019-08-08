В Москве вор забрал 1,3 миллиона рублей "для передачи инкассаторам"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Неизвестный украл в кассе публичной акционерной компании более 1,3 миллиона рублей под предлогом передачи инкассаторам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Как рассказал полицейским представитель службы безопасности компании, неизвестный имел доступ к кассе и под предлогом передачи инкассаторам забрал 1 миллион 312 тысяч рублей и скрылся с ними.
Причем пропажу заметили спустя месяц - как предполагает служба безопасности компании, преступление произошло не позднее 3 июля.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).