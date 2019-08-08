Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T10:22Z
https://ria.ru/20190808/1557288796.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/75593/78/755937866_0:50:2000:1175_1036x0_80_0_0_de18e09689479d6286ef848cebfae675.jpg
РИА Новости

В Москве вор забрал 1,3 миллиона рублей "для передачи инкассаторам"

10:22, 8 августа 2019
6037
© Fotolia / serg11Пачки денег
Пачки денег
© Fotolia / serg11
Пачки денег. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Неизвестный украл в кассе публичной акционерной компании более 1,3 миллиона рублей под предлогом передачи инкассаторам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Как рассказал полицейским представитель службы безопасности компании, неизвестный имел доступ к кассе и под предлогом передачи инкассаторам забрал 1 миллион 312 тысяч рублей и скрылся с ними.
Грабитель
1 июня, 08:00
Большой куш: как менеджеры, кассиры и охранники грабят свои банки
Причем пропажу заметили спустя месяц - как предполагает служба безопасности компании, преступление произошло не позднее 3 июля.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
5162042
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Лента
новостей
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Михаил Круг
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве пресекли работу "циничных лжеюристов", обманувших 300 человек
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Сторонники Атамбаева использовали детей как живой щит, заявили в ГКНБ
Ноутбук Apple
ФАС начала расследование против Apple
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
00:14Приходько объяснил, как должны распределяться пошлины в ЕАЭС
Лента новостейМолния