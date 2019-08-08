Российские моряки, отпущенные из Ливии, находятся дома, заявил Малькевич

Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Моряки, отпущенные из ливийской тюрьмы, находятся в России, сообщил в своем телеграм-канале глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Об освобождении двух моряков из ливийской тюрьмы сообщалось 2 августа.

"Капитан Владимир Текучев и старпом Сергей Самойлов находятся в России. Со своими родными", - написал он, добавив, что у них всё хорошо – настолько, насколько это может быть у людей, которые три года провели в ливийской тюрьме.

"Они привезли нам вести про наших ребят, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей: моряки их видели и коротко общались с руководителем нашей группы Максимом Шугалеем", - также написал Малькевич.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.