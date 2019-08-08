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РИА Новости

ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:41, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о трех нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует 21 июля.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 12 мин калибром 82 миллиметра, также вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 34 единицы", - добавили в ведомстве.
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