В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Спасатели ЕАО, где из-за паводка действует режим ЧС, предупредили о новом циклоне с ливнями и усилением ветра.

Власти ЕАО 1 августа ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, который достиг территории области. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы.

"Девятого августа 2019 года местами на территории Еврейской автономной области ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 15 м/с. Ожидаемая непогода способна нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, грозит подтоплением населённых пунктов дождевыми водами", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.