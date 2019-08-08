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РИА Новости

В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение

09:33, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Еврейской автономной области
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Паводковая ситуация в Еврейской автономной области. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК , 8 авг - РИА Новости. Спасатели ЕАО, где из-за паводка действует режим ЧС, предупредили о новом циклоне с ливнями и усилением ветра.
Власти ЕАО 1 августа ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур, который достиг территории области. В районы завозят материал для отсыпки дамб, медикаменты и продукты питания. В Ленинский и Октябрьский районы области привезли водоналивные дамбы.
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"Девятого августа 2019 года местами на территории Еврейской автономной области ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 15 м/с. Ожидаемая непогода способна нарушить работу ЖКХ, объектов энергетики и связи, грозит подтоплением населённых пунктов дождевыми водами", - говорится в сообщении регионального главка МЧС РФ.
Спасатели предупреждают о возможном росте числа ДТП и пробках. Вероятны нарушения в работе городского транспорта и транспорта междугороднего сообщения.
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