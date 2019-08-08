В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инциденты произошли в городе Гарден-Гроув в среду. Как сообщили в полиции, изначально подозреваемый 33-летний местный житель предпринял попытку ограбления в одной из пекарен, а потом направился к жилому комплексу, где напал с ножом на двух человек. Один из них скончался на месте, второй скончался в больнице от полученных ранений. Позднее мужчина ограбил два местных офиса, тяжело ранив женщину, а также напал на мужчину на заправке. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с глубокими порезами на лице. Затем подозреваемый направился в соседний город Санта-Ана и убил одного человека на парковке ресторана быстрого питания.
GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n— Garden Grove Police (@GardenGrovePD) 8 августа 2019 г.
Как сообщил представитель полиции Гарден-Гроув Карл Уитни, сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить автомобиль подозреваемого. Он был задержан на входе в магазин с ножом и пистолетом в руках после того, как ранил охранника. Пострадавший был госпитализирован, но его не удалось спасти.
"Все эти акты насилия были случайными. Подозреваемый не был связан ни с одной из жертв", - заявил Уитни.
Как отметили в полиции, мотив подозреваемого пока не установлен.