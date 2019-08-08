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РИА Новости

В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений

09:26, 8 августа 2019
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© AP Photo / David DermerПолицейские в США
Полицейские в США
© AP Photo / David Dermer
Полицейские в США. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли и двое получили серьезные ранения в результате серии ограблений и вооруженных нападений, произошедших в течение дня в округе Ориндж в Калифорнии, полиции удалось задержать подозреваемого, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Инциденты произошли в городе Гарден-Гроув в среду. Как сообщили в полиции, изначально подозреваемый 33-летний местный житель предпринял попытку ограбления в одной из пекарен, а потом направился к жилому комплексу, где напал с ножом на двух человек. Один из них скончался на месте, второй скончался в больнице от полученных ранений. Позднее мужчина ограбил два местных офиса, тяжело ранив женщину, а также напал на мужчину на заправке. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с глубокими порезами на лице. Затем подозреваемый направился в соседний город Санта-Ана и убил одного человека на парковке ресторана быстрого питания.
Как сообщил представитель полиции Гарден-Гроув Карл Уитни, сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить автомобиль подозреваемого. Он был задержан на входе в магазин с ножом и пистолетом в руках после того, как ранил охранника. Пострадавший был госпитализирован, но его не удалось спасти.
"Все эти акты насилия были случайными. Подозреваемый не был связан ни с одной из жертв", - заявил Уитни.
Как отметили в полиции, мотив подозреваемого пока не установлен.
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