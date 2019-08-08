СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в Минфин и Минэконмразвития концепцию программы, направленной на защиту отечественного автопрома от санкций, пишет в четверг газета " Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в Минфин и Минэконмразвития концепцию программы, направленной на защиту отечественного автопрома от санкций, пишет в четверг газета " Коммерсант " со ссылкой на источники. Программа предусматривает бюджетное финансирование в размере 150 миллиардов рублей до 2025 года, в том числе 10 миллиардов рублей уже в этом году, и внебюджетное - еще на 44 миллиарда рублей.

По данным издания, программа предполагает развитие отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025). Главной целью программы обозначена "нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков" на автопром РФ.

По словам собеседников газеты, в основу концепции легла программа импортозамещения "Группы ГАЗ", находящейся под санкциями США. Позднее идея была переработана под потребности и других российских игроков. Другой источник полагает, что это попытка российских концернов, "прикрываясь санкционной угрозой, попросить денег из бюджета".

Одним из пунктов программы, например, является создание и производство дизельного двигателя объемом до трех литров для легких коммерческих и легковых автомобилей. На это предлагается направить 2,5 миллиарда рублей из бюджета и 450 миллионов из внебюджетных источников.

Среди интересантов названы российские производители – "Группа ГАЗ", "КамАЗ", "Соллерс", по некоторым видам компонентов - "АвтоВАЗ". Минпромторг и компании не предоставили комментариев изданию.

Программу предлагается реализовывать в рамках 50-70 проектов, ориентированных на отдельные виды компонентов. Головной организацией по каждому проекту должна стать российская организация с компетенциями по разработке, инжинирингу и выводу на рынок, а также достижению объемов продаж и экспорта.