СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в Минфин и Минэконмразвития концепцию программы, направленной на защиту отечественного автопрома от санкций, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Программа предусматривает бюджетное финансирование в размере 150 миллиардов рублей до 2025 года, в том числе 10 миллиардов рублей уже в этом году, и внебюджетное - еще на 44 миллиарда рублей.
По данным издания, программа предполагает развитие отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025). Главной целью программы обозначена "нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков" на автопром РФ.
По словам собеседников газеты, в основу концепции легла программа импортозамещения "Группы ГАЗ", находящейся под санкциями США. Позднее идея была переработана под потребности и других российских игроков. Другой источник полагает, что это попытка российских концернов, "прикрываясь санкционной угрозой, попросить денег из бюджета".
Одним из пунктов программы, например, является создание и производство дизельного двигателя объемом до трех литров для легких коммерческих и легковых автомобилей. На это предлагается направить 2,5 миллиарда рублей из бюджета и 450 миллионов из внебюджетных источников.
Среди интересантов названы российские производители – "Группа ГАЗ", "КамАЗ", "Соллерс", по некоторым видам компонентов - "АвтоВАЗ". Минпромторг и компании не предоставили комментариев изданию.
Программу предлагается реализовывать в рамках 50-70 проектов, ориентированных на отдельные виды компонентов. Головной организацией по каждому проекту должна стать российская организация с компетенциями по разработке, инжинирингу и выводу на рынок, а также достижению объемов продаж и экспорта.
По словам источников издания, программа встретила скепсис в других министерствах. В частности, как сообщил один из источников, представитель МЭР в ходе обсуждения проекта говорил, что нет смысла инвестировать в устаревшие технологии: раз уж речь идет о деньгах бюджета, нужно развивать модульные платформы электромобилей. В Минфине не готовы выделить такой объем средств. "Времена, когда на поддержку автопрома выделялись сотни миллиардов, прошли", - говорит собеседник газеты на рынке.