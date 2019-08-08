Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T09:02Z
https://ria.ru/20190808/1557284439.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155511/99/1555119992_0:135:3092:1874_1036x0_80_0_0_247b0ea0a8aa657e65428bea275cf062.jpg
РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

09:02, 8 августа 2019
162
© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Президент Украины Владимир Зеленский
7 августа, 21:37
Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении Донбасса
"За 7 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберного пулемета в направлении Обозного и миномета калибром 120 миллиметров направлении Логвиново.
001001
Обсудить 0
ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
РИА
Новости
Обстрел населенного пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ. 13 июня 2019
В ЛНР заявили о повреждении школы из-за обстрела со стороны силовиков
Военнослужащие армии Украины
ВСУ обстреляли район ремонтных работ в пригороде Донецка, заявили в ДНР
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Эксперт оценила последствия приостановки торговли Пакистана с Индией
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Помощник госсекретаря США Кимберли Брайер подала в отставку, пишут СМИ
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
Силовики обстреляли окрестности четырех населенных пунктов, заявили в ДНР
Военнослужащие армии Украины
ВСУ наращивают силы вдоль всей линии соприкосновения, заявили в ДНР
Линия соприкосновения в Донбассе
Силовики размещают технику возле жилых домов в Донбассе, заявили в ДНР
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН осудили санкции США в отношении Венесуэлы
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украина заявила о готовности Германии к переговорам в "нормандском формате"
Эсминец ВМС США Портер
Американский эсминец направился в Черное море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил, что альянс не видит угрозы от ОДКБ
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийская армия вернула контроль над тремя деревнями в Хаме
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния