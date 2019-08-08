Эксперт оценила последствия приостановки торговли Пакистана с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Решение Исламабада приостановить двустороннюю торговлю с Нью-Дели в ответ на недавнее решение упразднить индийский северный штат Джамму и Кашмир в большей степени ударит по самому Пакистану, нежели по его соседу, заявила РИА Новости политолог, сотрудница исследовательского центра Observer Research Foundation Аарши Тирки.

На прошедшем в среду заседании пакистанского правительства под руководством премьер-министра исламской республики Имрана Хана были приняты решения о переводе дипломатических отношений с Индией на более низкий уровень, о приостановке двусторонней торговли с этой страной и о пересмотре ряда договоренностей в ответ на отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир.

"Приостановка двусторонних торговых отношений в гораздо большей степени ударит по самому Пакистану, поскольку Нью-Дели значительно меньше зависит от поставок пакистанских товаров, нежели Исламабад – от импорта индийских", - сказала Тирки, комментируя последние решения руководства соседней страны.

Вместе с тем, она полагает, что товарооборот между двумя конфликтующими государствами не претерпит существенных изменений, поскольку большая часть их двусторонней торговли "протекает через третьи страны". "По мере того, как руководства двух стран вводят все новые формальные ограничения, в реальности торговые отношения не прекращаются", - отметила эксперт.

"Согласно данным различных исследовательских организаций, в 2018-2019 финансовом году Индия "официально" поставила в Пакистан товары на сумму порядка 2 миллиардов долларов. Однако, согласно данным тех же институтов, еще в 2012-2013 году объем "неофициального" экспорта товаров из Индии в эту страну составлял порядка 3,9 миллиарда долларов – почти в два раза выше", - сообщила собеседница агентства.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.