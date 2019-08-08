В посольстве РФ назвали ситуацию вокруг Атамбаева внутренним делом Киргизии

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В посольстве России в Киргизии назвали ситуацию вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева внутренним делом страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Виктор Харченко.

"Ситуацию вокруг Атамбаева мы не комментируем, потому что это внутреннее дело Кыргызской Республики", - заявил дипломат.

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 52 человека, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.