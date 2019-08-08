Медведев поручил продумать противопожарные допмеры в хабаровских школах

"Минпросвещения России, МЧС России проработать вопрос о необходимости принятия дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края с учетом недопущения срыва начала учебного года", - следует из поручений, данных по итогам совещания о социальном развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке.