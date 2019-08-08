Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T08:44Z
https://ria.ru/20190808/1557283835.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155709/94/1557099463_0:999:2048:2151_1036x0_80_0_0_cd1853867e520e349d3ed7cf54a60888.jpg
РИА Новости

Медведев поручил продумать противопожарные допмеры в хабаровских школах

08:44, 8 августа 2019
199
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения и МЧС проработать принятие дополнительных мер противопожарной безопасности в школах Хабаровского края, соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.
"Минпросвещения России, МЧС России проработать вопрос о необходимости принятия дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края с учетом недопущения срыва начала учебного года", - следует из поручений, данных по итогам совещания о социальном развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Добавляется, что ведомства должны доложить о результатах работы в правительство до 15 августа.
Огнетушитель
5 августа, 16:03
МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в образовательных учреждениях
120010
Обсудить 0
Дмитрий МедведевХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
РИА
Новости
Ситуация в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Сторонники Атамбаева назвали условие, при котором отпустят заложников
Лесной пожар
В Сибири продолжают гореть более полутора миллиона гектаров
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
Жээнбеков обвинил Атамбаева в грубом нарушении Конституции Киргизии
Лента
новостей
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Трех пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в краевую больницу
Клавиатура компьютера
СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
На Тайване землетрясение привело к перебоям с электричеством и транспортом
Задержанный в наручниках
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Госкомитет Нацбезопасности Киргизии предупредил о недопустимости провокаций
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
В посольстве РФ назвали ситуацию вокруг Атамбаева внутренним делом Киргизии
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Международный конкурс "Уроки Победы" пройдет в новом учебном году
Рабочие в цехе сборки автомобилей
СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Эксперт оценила последствия приостановки торговли Пакистана с Индией
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния