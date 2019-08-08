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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском

08:40, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту ДТП с автобусом под Новороссийском, в котором погибли трое и пострадали свыше 40 человек, сообщает прокуратура Краснодарского края.
В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.
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"По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, принадлежащего "Санаторию "Эллада" Федеральной налоговой службы", прокуратурой Краснодарского края организована проверка... в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет". Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой края на контроль.
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