Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском

СОЧИ, 8 авг - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту ДТП с автобусом под Новороссийском, в котором погибли трое и пострадали свыше 40 человек, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В среду вечером на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров. Погибли трое из шести находившихся в легковушке человек, в том числе два ребенка, 44 госпитализированы. По данным минздрава региона, 13 пострадавших были экстренно прооперированы.

"По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, принадлежащего "Санаторию "Эллада" Федеральной налоговой службы", прокуратурой Краснодарского края организована проверка... в ходе которой будут установлены причины произошедшего и дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего безопасность дорожного движения и пассажирские перевозки", - говорится в сообщении.