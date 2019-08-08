Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до 24-26 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Облачно, с прояснениями, максимальная температура плюс 24-26 градусов. К вечеру возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Ветер 4-9 метров в секунду, атмосферное давление - 737 миллиметров ртутного столба", - рассказали в "Фобосе".