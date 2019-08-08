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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:04, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и температурой воздуха до 24-26 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Облачно, с прояснениями, максимальная температура плюс 24-26 градусов. К вечеру возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Ветер 4-9 метров в секунду, атмосферное давление - 737 миллиметров ртутного столба", - рассказали в "Фобосе".
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