Моди впервые за несколько месяцев обратится к народу Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг впервые за несколько месяцев выступит с публичным обращением к соотечественникам, в ходе которого, как ожидается, он озвучит причины недавнего решения относительно статуса северного штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг впервые за несколько месяцев выступит с публичным обращением к соотечественникам, в ходе которого, как ожидается, он озвучит причины недавнего решения относительно статуса северного штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информированные источники.

Как напоминает телеканал, в последний раз Моди обращался к населению своей страны 27 марта, в период проведения всеобщих парламентских выборов. В тот день глава государства публично заявил, что индийские ученые сбили спутник на низкой околоземной орбите при помощи противоспутникового оружия A-SAT. Этим шагом, по словам Моди, Индия вписала свое имя в число "великих игроков космической гонки".

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.