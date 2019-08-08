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РИА Новости

Моди впервые за несколько месяцев обратится к народу Индии

07:46, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг впервые за несколько месяцев выступит с публичным обращением к соотечественникам, в ходе которого, как ожидается, он озвучит причины недавнего решения относительно статуса северного штата Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на информированные источники.
Как напоминает телеканал, в последний раз Моди обращался к населению своей страны 27 марта, в период проведения всеобщих парламентских выборов. В тот день глава государства публично заявил, что индийские ученые сбили спутник на низкой околоземной орбите при помощи противоспутникового оружия A-SAT. Этим шагом, по словам Моди, Индия вписала свое имя в число "великих игроков космической гонки".
В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Во вторник эта инициатива была одобрена парламентом.
Решение упразднить Джамму и Кашмир как штат было негативно воспринято мусульманским меньшинством, составляющим порядка 10% от 1,3-миллиардного населения Индии. Кроме того, соседний Пакистан также выступил решительно против этого шага, премьер-министр Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Кроме того, Исламабад выразил готовность вынести этот вопрос на обсуждение в Совбез ООН.
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Нарендра МодиИндияВ мире
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