Госдеп поднял уровень опасности поездок в Гонконг из-за беспорядков

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США подняли уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго в свете последних беспорядков там, говорится на сайте госдепартамента.

Всего существует четыре уровня опасности.

"С июня 2019 года в разных частях Гонконга прошли несколько крупномасштабных и менее масштабных политических демонстраций. Большая часть была мирной, но некоторые переросли в противостояние и привели к жестоким столкновениям… Эти демонстрации, которые могут произойти с уведомлением в короткий срок или без уведомления, скорее всего, продолжатся", - сказано в сообщении.

В этой связи направляющимся в Гонконг американцам рекомендуется "проявлять повышенную осторожность". Речь идет о том, чтобы избегать мест проведения демонстраций, следить за СМИ и так далее.