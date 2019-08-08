Госдеп поднял уровень опасности поездок в Гонконг из-за беспорядков

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США подняли уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго в свете последних беспорядков там, говорится на сайте госдепартамента.
Всего существует четыре уровня опасности.
"С июня 2019 года в разных частях Гонконга прошли несколько крупномасштабных и менее масштабных политических демонстраций. Большая часть была мирной, но некоторые переросли в противостояние и привели к жестоким столкновениям… Эти демонстрации, которые могут произойти с уведомлением в короткий срок или без уведомления, скорее всего, продолжатся", - сказано в сообщении.
В этой связи направляющимся в Гонконг американцам рекомендуется "проявлять повышенную осторожность". Речь идет о том, чтобы избегать мест проведения демонстраций, следить за СМИ и так далее.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными.