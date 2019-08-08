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РИА Новости

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

03:24, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков. Максимальное количество выпало во Владивостоке - 77 миллиметров - и в Партизанске - 91 миллиметр.
"Прохождение тайфуна "Франциско" не привело к нарушению систем жизнедеятельности региона. Как доложили главы муниципалитетов, дожди не вызвали подъемов уровня рек, нарушений в работе коммунальных систем не зафиксировано, дорожное сообщение также нигде не нарушено", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, дожди будут идти в регионе примерно до середины пятницы, 9 августа. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Из-за продолжающихся осадков есть риск подтопления населённых пунктов.
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Вчера, 02:40
Шторм "Франциско" принес в Приморье до 60 процентов месячной нормы осадков
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