Эксперт рассказал, где политикам стоит проводить свой отпуск

Депутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге

РИМ, 8 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Вопрос выбора места проведения отпуска остается в руках итальянских политиков, но в то же время они выбирают Италию из желания увеличить свою популярность, считает итальянский политолог Тиберио Грациани.

"Итальянцы уже многие годы, со времени прихода в политику Сильвио Берлускони в начале 90-х годов, привыкли к чрезмерному пребыванию политиков в медиапространстве. Народ принимает странности политиков исходя из своих предпочтений, выводя их на уровень звезд шоу-бизнеса", - сказал председатель Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Грациани.

"К подобным же критериям политических предпочтений склоняются и СМИ. При таком раскладе не возникнет скандала, если глава правительства, выступающего за самостоятельность и неонационализм, как в Италии, поедет в отпуск в какую-то другую страну, скажем, в Испанию", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, скандал может возникнуть в случае, если политик-итальянец найдет работу в политической сфере в другой стране. Грациани привел в пример бывшего члена правительства Сандро Годзи, который занял пост советника премьер-министра Франции. Ведущие политические силы Италии теперь предлагают лишить его гражданства.

По словам политолога, выбор места проведения отпуска остается за политиком.

"Но популистский подход должен бы подсказывать им, что нужно оставаться в Италии, чтобы завоевать больше сторонников", - заявил Грациани.