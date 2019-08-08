Генсек ООН поприветствовал подписание мирного соглашения в Мозамбике

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал подписание мирного соглашения по итогам многолетнего конфликта в Мозамбике, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление" (РЕНАМО) подписали во вторник мирный договор в столичном Мапуту, заключив окончательное соглашение, нацеленное на прекращение многолетнего конфликта.
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"Генеральный секретарь приветствует соглашение о мире и примирении в Мапуту 6 августа. Он выражает признательность президенту Филипе Ньюси и главе РЕНАМО Осуфу Момаде за их стремление к прямым переговорам и за их приверженность завершению мирного процесса", - сообщатся в заявлении.
Гутерреш призвал все заинтересованные стороны в Мозамбике содействовать миру, примирению и стабильности в стране и подчеркнул приверженность ООН поддержке реализации мирных соглашений и обеспечению устойчивого развития в стране.
В Мозамбике со дня провозглашения независимости власть находится у партии ФРЕЛИМО, выступающей под социал-демократическими лозунгами. РЕНАМО (председатель до 2019 года - Афонсу Длакама) вело вооружённую борьбу против ФРЕЛИМО до 1992 года. На президентских выборах 2014 года Ньюси получил 57% голосов, Длакама - 36,6%. В мае 2017 года Длакама объявил бессрочное перемирие. В августе состоялась встреча Ньюси и Длакамы, в ходе которой были намечены дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования. В январе 2019 года председателем РЕНАМО стал Момаде.