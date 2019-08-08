Генсек ООН поприветствовал подписание мирного соглашения в Мозамбике

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал подписание мирного соглашения по итогам многолетнего конфликта в Мозамбике, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление" (РЕНАМО) подписали во вторник мирный договор в столичном Мапуту, заключив окончательное соглашение, нацеленное на прекращение многолетнего конфликта.

"Генеральный секретарь приветствует соглашение о мире и примирении в Мапуту 6 августа. Он выражает признательность президенту Филипе Ньюси и главе РЕНАМО Осуфу Момаде за их стремление к прямым переговорам и за их приверженность завершению мирного процесса", - сообщатся в заявлении.

Гутерреш призвал все заинтересованные стороны в Мозамбике содействовать миру, примирению и стабильности в стране и подчеркнул приверженность ООН поддержке реализации мирных соглашений и обеспечению устойчивого развития в стране.