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РИА Новости

Генсек ООН поприветствовал подписание мирного соглашения в Мозамбике

02:43, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал подписание мирного соглашения по итогам многолетнего конфликта в Мозамбике, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер оппозиционной партии "Мозамбикское национальное сопротивление" (РЕНАМО) подписали во вторник мирный договор в столичном Мапуту, заключив окончательное соглашение, нацеленное на прекращение многолетнего конфликта.
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"Генеральный секретарь приветствует соглашение о мире и примирении в Мапуту 6 августа. Он выражает признательность президенту Филипе Ньюси и главе РЕНАМО Осуфу Момаде за их стремление к прямым переговорам и за их приверженность завершению мирного процесса", - сообщатся в заявлении.
Гутерреш призвал все заинтересованные стороны в Мозамбике содействовать миру, примирению и стабильности в стране и подчеркнул приверженность ООН поддержке реализации мирных соглашений и обеспечению устойчивого развития в стране.
В Мозамбике со дня провозглашения независимости власть находится у партии ФРЕЛИМО, выступающей под социал-демократическими лозунгами. РЕНАМО (председатель до 2019 года - Афонсу Длакама) вело вооружённую борьбу против ФРЕЛИМО до 1992 года. На президентских выборах 2014 года Ньюси получил 57% голосов, Длакама - 36,6%. В мае 2017 года Длакама объявил бессрочное перемирие. В августе состоялась встреча Ньюси и Длакамы, в ходе которой были намечены дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования. В январе 2019 года председателем РЕНАМО стал Момаде.
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