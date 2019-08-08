В парламенте Ирака оценили перспективы покупки С-400 у России

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Ирак в настоящее время не нуждается в приобретении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил РИА Новости член Совета представителей Ирака (парламента) Саркаут Шамсулддин.

Ранее иракский посол в России Хайдар Мансур Хади сообщил, что решения о приобретении Ираком российских С-400 нет.

"Того, что мы имеем из военной техники, пока может быть достаточно. Я считаю, что мы должны инвестировать в другие вещи. Сейчас мы должны вкладывать средства в нефть, железные и автомобильные дороги, другую инфраструктуру, а не в С-400. Нам это (С-400) сейчас не нужно", - сказал Шамсулддин.