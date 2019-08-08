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РИА Новости

Южная Осетия всегда будет благодарна России за помощь, заявил Бибилов

01:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Южная Осетия всегда будет благодарна России и ее лидерам за помощь в войне 2008 года с Грузией и последующую поддержку, заявил президент Анатолий Бибилов.
"Мы никогда не устанем благодарить Российскую Федерацию за то, что она спасла народ Южной Осетии. За то, что сегодня все делает для того, чтобы развитие Южной Осетии было. Все делает, чтобы мировое сообщество узнавало те преступления, которые были совершены против нас. Делает все, чтобы признание Южной Осетии носило необратимый характер", - сказал Бибилов на траурном мероприятии в Цхинвале.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Президент Южной Осетии заявил, что республика должна войти в состав России
Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина, российского премьера Дмитрия Медведева и "всех тех, кто непосредственно принимал решение, чтобы оказать военную помощь, а впоследствии и помощь в развитии нашего государства".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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Анатолий БибиловЮжная ОсетияГрузияВ мире
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