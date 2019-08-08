Южная Осетия всегда будет благодарна России за помощь, заявил Бибилов

ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Южная Осетия всегда будет благодарна России и ее лидерам за помощь в войне 2008 года с Грузией и последующую поддержку, заявил президент Анатолий Бибилов.

"Мы никогда не устанем благодарить Российскую Федерацию за то, что она спасла народ Южной Осетии. За то, что сегодня все делает для того, чтобы развитие Южной Осетии было. Все делает, чтобы мировое сообщество узнавало те преступления, которые были совершены против нас. Делает все, чтобы признание Южной Осетии носило необратимый характер", - сказал Бибилов на траурном мероприятии в Цхинвале.

Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина, российского премьера Дмитрия Медведева и "всех тех, кто непосредственно принимал решение, чтобы оказать военную помощь, а впоследствии и помощь в развитии нашего государства".