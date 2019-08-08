Южная Осетия всегда будет благодарна России за помощь, заявил Бибилов

ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Южная Осетия всегда будет благодарна России и ее лидерам за помощь в войне 2008 года с Грузией и последующую поддержку, заявил президент Анатолий Бибилов.
"Мы никогда не устанем благодарить Российскую Федерацию за то, что она спасла народ Южной Осетии. За то, что сегодня все делает для того, чтобы развитие Южной Осетии было. Все делает, чтобы мировое сообщество узнавало те преступления, которые были совершены против нас. Делает все, чтобы признание Южной Осетии носило необратимый характер", - сказал Бибилов на траурном мероприятии в Цхинвале.
Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина, российского премьера Дмитрия Медведева и "всех тех, кто непосредственно принимал решение, чтобы оказать военную помощь, а впоследствии и помощь в развитии нашего государства".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.