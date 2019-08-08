Руководство Панамского канала опровергло задержание венесуэльского судна

МЕХИКО, 8 авг – РИА Новости. Руководство Панамского канала заявляет, что движение транспорта по транспортной артерии идет в обычном режиме, и отрицает задержание какого-либо судна.
Ранее в среду вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что венесуэльское судно с 25 тысячами тонн соевого жмыха для производства продуктов питания было задержано в Панамском канале, назвав это прямым влиянием блокады США. По ее словам, хозяин судна был проинформирован страховой компанией, что ему запрещено ввозить груз в Венесуэлу из-за санкций. Родригес добавила, что это нарушение международного права и Устава ООН.
"Панамский канал сообщает, что весь запланированный транзит осуществляется в совершенно нормальном режиме и без задержек. Ни одно судно не задержано, как сегодня сообщалось в социальных сетях", - сообщает администрация канала в Twitter.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.