Руководство Панамского канала опровергло задержание венесуэльского судна

МЕХИКО, 8 авг – РИА Новости. Руководство Панамского канала заявляет, что движение транспорта по транспортной артерии идет в обычном режиме, и отрицает задержание какого-либо судна.

Ранее в среду вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что венесуэльское судно с 25 тысячами тонн соевого жмыха для производства продуктов питания было задержано в Панамском канале, назвав это прямым влиянием блокады США. По ее словам, хозяин судна был проинформирован страховой компанией, что ему запрещено ввозить груз в Венесуэлу из-за санкций. Родригес добавила, что это нарушение международного права и Устава ООН.

"Панамский канал сообщает, что весь запланированный транзит осуществляется в совершенно нормальном режиме и без задержек. Ни одно судно не задержано, как сегодня сообщалось в социальных сетях", - сообщает администрация канала в Twitter.