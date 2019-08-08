В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Сорок пять человек находились внутри сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобуса и автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек.

"В автобусе находился 41 человек (39 пассажиров, водитель и экскурсовод) и четыре человека в легковом автомобиле, всего 45 человек", - сообщили в МЧС.

"По состоянию на 00.20 проведена эвакуация 27 пострадавших. Работы по извлечению 16 пострадавших и оказанию первой медицинской помощи на месте ДТП продолжаются", - добавил собеседник.

В МЧС также сообщили, что сейчас спасатели деблокируют людей из автобуса.