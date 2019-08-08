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РИА Новости

Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека

00:35, 8 августа 2019
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© REUTERS / Jose Luis GonzalezПолиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
В Эль-Пасо глава государства прилетел из города Дейтон в штате Огайо, где в ночь на воскресенье тоже произошел инцидент со стрельбой, жертвами которого стали девять человек. В ходе поездки президент пообщался с пострадавшими и семьями погибших, сотрудниками правоохранительных органов и медиками.
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В своей записи в Twitter Трамп назвал визит "теплым и замечательным". В то же время он подверг критике высказывания сенатора-демократа от Огайо Шеррода Брауна и мэра Дейтона Нэн Уэйли.
"Их пресс-конференция после моего отъезда в Эль-Пасо была обманом. Это не имело ничего общего с тем, что было с теми потрясающими людьми, с которыми мне так повезло встретиться и провести время. Они все были восхитительны!", - написал Трамп.
Президент не уточнил, что именно он считает обманом.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
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