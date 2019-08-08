В парламенте Ирака предостерегли США от односторонних действий против Ирана

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Любые односторонние действия Соединенных Штатов на иракской территории, включая те, которые направлены против Ирана, опасны, заявил РИА Новости член Совета представителей Ирака (парламента) Саркаут Шамсулддин.

"Это действительно опасно, когда они (США - ред.) предпринимают односторонние действия, даже если это против Ирана, но на иракской земле. Это отрицательно скажется на наших отношениях и дестабилизирует ситуацию в Ираке, и это совсем не в интересах Соединенных Штатов", - заявил Шамсулдин.

Он добавил, что Вашингтону необходимо поговорить с Багдадом, прежде чем что-либо предпринимать.

На вопрос о том, что можно сделать, чтобы смягчить нынешнюю ситуацию, иракский законодатель ответил, что Вашингтон может продолжить освобождать Ирак от действия антииранских санкций. Шамсулддин при этом отметил, что, хотя напряженность в отношениях между Ираном и США не повлияла на Ирак, ситуация может измениться.

"Я думаю, что если Ормузский пролив закроют, первой страной, которая сильнее всех ощутит на себе последствия этого, будет Ирак. Вся наша экономика держится на нефти и на Ормузском проливе... Мы надеемся, что ситуация разрешится мирным путем, потому что иначе мы сильно пострадаем", - подчеркнул Шамсулддин.

Член иракского парламента также отметил, что хотя никаких официальных переговоров между Ираком и США не ведется по этому вопросу, некоторые иракские официальные лица "предпринимают попытки сделать что-то, чтобы вывести Ирак из конфликта между двумя странами".

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.