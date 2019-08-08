Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T02:16Z
https://ria.ru/20190808/1557262227.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155726/27/1557262714_0:41:900:548_1036x0_80_0_0_9448584352e28e7a81565eabb9388b89.jpg
РИА Новости
Культура

Старейший в Великобритании мастер дзюдо поделился секретом долголетия

02:16, 8 августа 2019
172
© Фото : аккаунт Jack Hearn в FacebookМастер по дзюдо в Великобритании Джек Хирн
Мастер по дзюдо в Великобритании Джек Хирн
© Фото : аккаунт Jack Hearn в Facebook
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мастер дзюдо 95-летний Джек Хирн поделился секретом долголетия и счастливой жизни, сообщает metro.co.uk.
Почти 70 лет обладатель черного пояса преподает боевое искусство и путешествует по Великобритании.
"Я влюбился в дзюдо сразу. На мой взгляд, это секрет долгой жизни. Очень активный вид спорта, поэтому нужно регулярно тренироваться и выполнять упражнения, например, отжимания, приседания и другие. Благодаря этому я в 95 могу стоя дотронуться ладонями до пола", - рассказал Джек Хирн.
Мастер обучил столько людей, что потерял счет. Он с уверенностью говорит, что почти все его ученики добились высот международного уровня.
"Я хочу жить так долго, сколько смогу. Но если вы будете только сидеть дома и смотреть телевизор, ваше тело начнет вянуть и угасать. Вам не обязательно становиться мастером дзюдо. Для начала, выйдете и прогуляйтесь, сходите в досуговый центр, познакомьтесь с людьми. Пока вы двигаетесь - вы живете", - пояснил Джек Хирн.
Мелани Гриффит в Лос-Анджелесе
6 июля, 04:32
Мелани Гриффит показала, как после 60-ти оставаться в идеальной форме
000010
КультураСтиль жизниНовости культурыВеликобритания
Рекомендуем
Американская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
Дженнифер Энистон призналась, что скучает по "Друзьям" и 90-м
РИА
Новости
Кадр из фильма Поездка в Америку
Уэсли Снайпс присоединится к Эдди Мерфи в сиквеле "Поездка в Америку"
Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз подтвердила, что не хочет сниматься в кино
Скриншот видео, где Флер де Брэй поет поросятам
Оперная певица исполнила поросятам арию из "Любовного напитка"
Лента
новостей
Тайка Вайтити
Тайка Вайтити перед четвертым "Тором" снимет фильм про футбол
Актер Майкл Дуглас посетил МИД Словакии и встретился с его главой Мирославом Лайчаком
Майкл Дуглас примерил национальный словацкий наряд
64-й Каннский кинофестиваль
В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Актер из сериала "Чернобыль" снимется в шведском триллере
Актёр Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 92-го театрального сезона
Дмитрий Певцов спел сонет Шекспира в день рождения сына
Отель, в котором отдыхал избранный президент Украины Владимир Зеленский. 27 апреля 2019
Эксперты рассказали о росте цен в отелях Турции
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Принц Уильям на открытии парусной регаты. 8 августа 2019
Принц Уильям обыграл Кейт Миддлтон в королевской регате
Элизабет Мосс сериале Рассказ служанки
Актриса из "Рассказа служанки" назвала самую тяжелую сцену в сериале
65-й Берлинский кинофестиваль. День пятый
Харви Вайнштейну не разрешили выехать в Европу до суда
Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече в резиденции патриарха в Стамбуле. 3 ноября 2018
В РПЦ напомнили, кто руководит "новой церковью" на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния