Старейший в Великобритании мастер дзюдо поделился секретом долголетия

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мастер дзюдо 95-летний Джек Хирн поделился секретом долголетия и счастливой жизни, Мастер дзюдо 95-летний Джек Хирн поделился секретом долголетия и счастливой жизни, сообщает metro.co.uk.

Почти 70 лет обладатель черного пояса преподает боевое искусство и путешествует по Великобритании.

"Я влюбился в дзюдо сразу. На мой взгляд, это секрет долгой жизни. Очень активный вид спорта, поэтому нужно регулярно тренироваться и выполнять упражнения, например, отжимания, приседания и другие. Благодаря этому я в 95 могу стоя дотронуться ладонями до пола", - рассказал Джек Хирн.

Мастер обучил столько людей, что потерял счет. Он с уверенностью говорит, что почти все его ученики добились высот международного уровня.