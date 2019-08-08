Это надолго. Трейлер

Подкаст "Это надолго" для тех, кто собирается стать родителем, уже стал им или только думает об этом. Вместе с экспертами и проектом по поддержке родителей "Family tree" ищем ответы на острые вопросы о рождении и воспитании детей.
Подкаст "Это надолго" выходит по вторникам.
Первый выпуск - 20 августа
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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