Это надолго. Трейлер

15

Это надолго. Трейлер

Как подготовиться к родам? Как наладить грудное вскармливание? Прививать или нет? Как вырастить гения? Это нормально, если ребенок вдруг начал раздражать? В каком возрасте можно покупать детям смартфон? Как быть родителем и не спятить? Потому что ребенок... это надолго!