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РИА Новости

Это надолго. Трейлер

11:00, 8 августа 2019
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Это надолго. Трейлер
Вчера, 11:00
Как подготовиться к родам? Как наладить грудное вскармливание? Прививать или нет? Как вырастить гения? Это нормально, если ребенок вдруг начал раздражать? В каком возрасте можно покупать детям смартфон? Как быть родителем и не спятить? Потому что ребенок... это надолго!
Подкаст "Это надолго" для тех, кто собирается стать родителем, уже стал им или только думает об этом. Вместе с экспертами и проектом по поддержке родителей "Family tree" ищем ответы на острые вопросы о рождении и воспитании детей.
Подкаст "Это надолго" выходит по вторникам.
Первый выпуск - 20 августа
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