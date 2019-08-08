9 августа: память великомученика и целителя Пантелеимона

Святой врач-бессребреник Пантелеимон – один из самых почитаемых православных святых. Вряд ли найдется в России храм, где не было бы его иконы. У католиков он – один из 14 святых помощников, особо почитаемых в Германии и Франции.

Родился он в Никомедии (нынешний Измит в Турции) в семье знатного язычника и христианки. Но мать умерла, когда он был еще ребенком, и воспитанием и образованием сына занимался отец. В те времена императоры сменялись в Римской империи часто, войны шли повсюду, и после школы Пантолеона (так звали Пантелеимона до крещения) отдали в обучение знаменитому городскому медику.

В те годы он познакомился с чудом уцелевшими священниками из сгоревшей со всеми прихожанами Никомедийской христианской церкви, уверовал во Христа и принял крещение, хотя это тогда было смертельно опасно: в 303 году правившие империей вчетвером тетрархи Диоклетиан, Максимиан, Галерий и Констанций Хлор издали эдикт, объявлявший христиан вне закона – за отказ от соблюдения традиционных римских религиозных обрядов полагались либо заключение и изгнание, либо казнь. А эдикт 304 года требовал от правителей всех населенных пунктов собирать всех жителей, независимо от пола и возраста, для совершения коллективного жертвоприношения, а отказавшихся казнить.

Но то ли сработали отцовские связи, то ли молва о молодом искусном враче дошла до императора Максимиана — он пожелал видеть Пантелеимона при дворе. Однако молодой недавно крестившийся христианин быстро стал там "белой вороной": раздавал деньги, ходил в тюрьмы лечить узников, среди которых было полно христиан, плату за лечение с бедняков не брал. Популярность его росла, что, естественно, не могло не раздражать врачей-конкурентов. Как часто бывало в таких случаях, все кончилось доносом, арестом, пытками и казнью в 305 году.

Первое описание жизни, страданий и кончины великомученика Пантелеимона составили свидетели его казни Лаврентий, Вассой и Провиан. И как только кончились гонения на христиан, в том же IV веке храмы во имя святого были воздвигнуты в Никомедии, Севастии Армянской и Константинополе, а потом и в Риме.

Частицы мощей целителя Пантелеимона разошлись по всему христианскому миру. Одна из них находится в древнейшем мощевике, обнаруженном в основании престола Преображенского собора в Чернигове, датируемом 1030-1031 годами.

О почитании святого мученика на Руси известно с ХII века – внук Владимира Мономаха князь Изяслав, в крещении Пантелеимон, носил его изображение на своем шлеме и считал, что только благодаря помощи святого остался жив в войне за Киев в 1151 году.

В 1169 году Собор святой горы Афон отдал русским инокам обитель во имя святого великомученика Пантелеимона.