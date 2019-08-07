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РИА Новости

Maersk запустил транзитный сервис из Азии в Европу по Транссибу

11:13, 7 августа 2019
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости/Прайм. Компания Maersk и транспортно-экспедиторская компания "Модуль" запустили новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу по Транссибу и через порты РФ, говорится в сообщении компаний.
"Компания Maersk и транспортно-экспедиторская компания "Модуль" запустили новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports на Балтике и Дальнем Востоке. Совместный проект ведущих транспортных компаний реализован в рамках развития ускоренной доставки транзитных грузов через территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении компаний. Представители компаний уточнили РИА Новости, что сервис до конца года планируется сделать еженедельным.
Первая партия грузов в рамках нового сервиса 7 августа была доставлена из Азии в порты ЕС. Общее транзитное время составило 18 дней - вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал, отмечается в сообщении.
Контейнеры с электроникой и комплектующими из Кореи и Японии были доставлены Maersk к причалам "Восточной стивидорной компании" (входит в Global Ports) по морю, перегружены и в составе ускоренного контейнерного поезда отправлены на терминал "Петролеспорт" по Транссибу. Организатор ж/д перевозки - "Модуль". Далее партия была перевезена судами Maersk в Гданьск.
"Впервые контейнеры из Азии достигли получателей в Европе за столь короткое время, использовав ключевые преимущества российских портов, железнодорожной сети РЖД и линейной сети Maersk. Мы рассчитываем, что этот новый путь откроет беспрецедентные возможности для развития торговли между Азией и Европой через территорию России", - приводятся в сообщении слова главы Maersk Eastern Europe Жолта Катона.
Новый сервис будет включен в стандартную глобальную сеть Maersk под кодом "Азия-Европа-19" (АЕ-19) и станет доступен для клиентов компании во всем мире. Сервис будет интересен для грузоотправителей из стран Азии, прежде всего, не имеющих сухопутной границы с РФ, таких как Корея, Япония, страны Юго-Восточной Азии. Новый маршрут позволит значительно сократить транзитное время и обеспечит ритмичность поставок в страны Северной Европы. Предполагается, что сервис будет востребован для доставки самых разнообразных грузов, требовательных к скорости и качеству доставки, заключается в сообщении.
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Maersk Line Shipping
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