Maersk запустил транзитный сервис из Азии в Европу по Транссибу

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости/Прайм. Компания Maersk и транспортно-экспедиторская компания "Модуль" запустили новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу по Транссибу и через порты РФ, говорится в сообщении компаний.

"Компания Maersk и транспортно-экспедиторская компания "Модуль" запустили новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу через морские терминалы группы Global Ports на Балтике и Дальнем Востоке. Совместный проект ведущих транспортных компаний реализован в рамках развития ускоренной доставки транзитных грузов через территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении компаний. Представители компаний уточнили РИА Новости, что сервис до конца года планируется сделать еженедельным.

Первая партия грузов в рамках нового сервиса 7 августа была доставлена из Азии в порты ЕС. Общее транзитное время составило 18 дней - вдвое быстрее, чем при традиционной перевозке через Суэцкий канал, отмечается в сообщении.

Контейнеры с электроникой и комплектующими из Кореи и Японии были доставлены Maersk к причалам "Восточной стивидорной компании" (входит в Global Ports) по морю, перегружены и в составе ускоренного контейнерного поезда отправлены на терминал "Петролеспорт" по Транссибу. Организатор ж/д перевозки - "Модуль". Далее партия была перевезена судами Maersk в Гданьск.

"Впервые контейнеры из Азии достигли получателей в Европе за столь короткое время, использовав ключевые преимущества российских портов, железнодорожной сети РЖД и линейной сети Maersk. Мы рассчитываем, что этот новый путь откроет беспрецедентные возможности для развития торговли между Азией и Европой через территорию России", - приводятся в сообщении слова главы Maersk Eastern Europe Жолта Катона.