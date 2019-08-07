В Марокко пять человек погибли в крупном ДТП

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 37 получили ранения в результате ДТП с автобусом в городе Таунат на севере Марокко, сообщает агентство Hespress со ссылкой на медицинский источник.
Как сообщил источник в региональной больнице Тауната, пассажирский автобус, следовавший в город Фес, вылетел за пределы полосы и перевернулся, в результате чего пять человек погибли, еще 37 получили ранения.
Источник также добавил, что пятеро пострадавших были отправлены в больницу Феса в связи с серьезными травмами, полученными в результате аварии.
6 августа, 09:04Крупные ДТП в России в 2019 году