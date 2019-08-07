В Ачинском районе, где горел военный склад, сняли режим ЧС

"Постановлением правительства РФ от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также в связи с ликвидацией угрозы распространения чрезвычайной ситуации в районе деревни Каменка и снятия режима ЧС в городе Ачинске, глава Ачинского района Евгений Розанчугов подписал постановление "О снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации" на всей территории Ачинского района с 20.00 (16.00 мск - ред.) 7 августа", - говорится в сообщении.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.