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РИА Новости

В Испании пятерых французов задержали за групповое изнасилование

21:33, 7 августа 2019
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© Fotolia / Matthias StoltСотрудник испанской полиции
Сотрудник испанской полиции
© Fotolia / Matthias Stolt
Сотрудник испанской полиции. Архивное фото
МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Пять французов были задержаны в испанском городе Бенидорм (провинция Аликанте) за групповое изнасилование девушки из Норвегии, с которой они познакомились через соцсети, сообщает Гражданская гвардия.
Задержанным от 18 до 19 лет, в Испанию они приехали как туристы и собирались покинуть страну в среду.
Один из обвиняемых в групповом изнасиловании 18-летней девушки в зале суда во Фрайбурге, Германия. 26 июня 2019
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Жертва познакомилась с французами через Instagram. Вместе с подругой она согласилась пойти в дом, где остановились молодые люди. Одна из девушек в результате смогла уйти, вторая, как она утверждает, подверглась групповому изнасилованию.
Гражданки Норвегии обратились в больницу и полицию, в течение дня все пятеро подозреваемых были задержаны.
Как сообщает агентство Efe со ссылкой на их адвокатов, молодые люди отрицают свою вину. Они заявляют, что, когда девушка захотела уйти, они помогли ей одеться и вызвали такси.
В четверг молодые люди предстанут перед судом, который примет решение о мере пресечения до рассмотрения дела по существу.
C начала года в Испании были зарегистрированы 42 случая групповых изнасилований, с 2010 года – 134 случая, согласно данным сайта geoviolenciasexual.com. По данным МВД, в 2018 году были зарегистрированы 13 811 различных преступлений на сексуальной почве.
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