В Испании пятерых французов задержали за групповое изнасилование

МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Пять французов были задержаны в испанском городе Бенидорм (провинция Аликанте) за групповое изнасилование девушки из Норвегии, с которой они познакомились через соцсети, сообщает Гражданская гвардия.

Задержанным от 18 до 19 лет, в Испанию они приехали как туристы и собирались покинуть страну в среду.

Жертва познакомилась с французами через Instagram. Вместе с подругой она согласилась пойти в дом, где остановились молодые люди. Одна из девушек в результате смогла уйти, вторая, как она утверждает, подверглась групповому изнасилованию.

Гражданки Норвегии обратились в больницу и полицию, в течение дня все пятеро подозреваемых были задержаны.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на их адвокатов, молодые люди отрицают свою вину. Они заявляют, что, когда девушка захотела уйти, они помогли ей одеться и вызвали такси.

В четверг молодые люди предстанут перед судом, который примет решение о мере пресечения до рассмотрения дела по существу.