МЭР предложило смягчить критерии к вузам для создания инновационных центров

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минэкономразвития предложило расширить список потенциальных инициаторов создания инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) на базе вузов, сообщила пресс-служба министерства.

Министерство предложило внести изменения в критерии, которым должны соответствовать вузы или научные организации, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр. Текущие правила указывают на необходимость наличия у вуза права самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.

"Целый ряд университетов и институтов с высоким уровнем научных и технологических компетенций не могли создавать ИНТЦ из-за отсутствия прав на самостоятельную разработку и утверждение образовательных стандартов по всем уровням высшего образования. Эти организации будут включены в перечень возможных баз для реализации проектов технодолин", - пояснили в министерстве.

Предполагается, что действующий список из 13 вузов, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, дополнят организациями, которые могут самостоятельно создавать советы по защите диссертаций и устанавливать порядок присуждения ученых степеней.