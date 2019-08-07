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РИА Новости

МЭР предложило смягчить критерии к вузам для создания инновационных центров

21:00, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минэкономразвития предложило расширить список потенциальных инициаторов создания инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) на базе вузов, сообщила пресс-служба министерства.
Министерство предложило внести изменения в критерии, которым должны соответствовать вузы или научные организации, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр. Текущие правила указывают на необходимость наличия у вуза права самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.
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"Целый ряд университетов и институтов с высоким уровнем научных и технологических компетенций не могли создавать ИНТЦ из-за отсутствия прав на самостоятельную разработку и утверждение образовательных стандартов по всем уровням высшего образования. Эти организации будут включены в перечень возможных баз для реализации проектов технодолин", - пояснили в министерстве.
Предполагается, что действующий список из 13 вузов, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, дополнят организациями, которые могут самостоятельно создавать советы по защите диссертаций и устанавливать порядок присуждения ученых степеней.
"В результате принятия документа увеличится количество организаций, на базе которых возможно создание ИНТЦ, без снижения требований к их научно-техническим достижениям", - отметили в министерстве.
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