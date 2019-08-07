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РИА Новости

Сообщения о стрелке в редакции USA Today в США оказались ложными

20:57, 7 августа 2019
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© AP Photo / David DermerПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / David Dermer
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полиция не подтвердила информацию о человеке с оружием, сообщения о котором вызвали эвакуацию здания редакции газеты USA Today в пригороде Вашингтона.
Ранее сообщалось, что здание окружено многочисленными полицейскими, в небе барражирует вертолет. Помимо журналистов USA Today, из здания были эвакуированы сотни сотрудников других компаний, которые арендовали здесь офисы.
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Как сообщается на сайте газеты, правоохранители после проверки заявили, что сообщения о вооруженном мужчине оказались ложными.
За последнюю неделю в США уже два раза происходили инциденты с массовой стрельбой, их жертвами стали десятки человек.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
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