Власти Праги отменили новогодний салют

ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. Магистрат Праги на заседании в среду отменил традиционные новогодние салюты, ссылаясь на то, что сопровождающий их шум негативно влияет на психику домашних животных, а также маленьких детей и пожилых людей, салюты будут заменены видеопроекциями на фасады зданий, сообщил журналистам член руководства города Йиржи Поспишил.
"Новогодний салют для многих представляет собой весьма интересное зрелище. Но далеко не все жители столицы относятся к нему с восхищением. Мы особенно должны принимать во внимание психику младенцев, пожилых людей и домашних животных, на которых шум от салюта оказывает иногда отрицательное влияние", - сказал Поспишил.
Новогодние салюты традиционно проводились в Праге вечером 1 января. Их стоимость составляла в последнее время 1,7 миллиона крон (около 74 тысяч долларов). Предполагается, что общая стоимость новогодних видеопроекций на фасады зданий составит до 2 миллионов крон (около 87 тысяч долларов).
По словам Поспишила, на проведение праздничных видеопроекций в ближайшее время будет выписан конкурс, по его итогам власти города сообщат подробности их организации.