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РИА Новости

США рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном

20:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мы надеемся, что Соединенное Королевство примет новые шаги по привлечению Исламской Республики Иран к ответственности за ее деструктивное поведение", - заявил Помпео на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.
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"В гордом одиночестве". Политолог о миссии США у берегов ИранаИзраиль вместе с США принимает участие в миссии по охране Ормузского пролива, сообщили СМИ. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, зачем это нужно Израилю.
Он также поблагодарил Британию за решение "оказать помощь в охране Ормузского пролива для обеспечения свободы судоходства". Госсекретарь назвал это "эффективной многосторонностью".
Также он поблагодарил британскую сторону за помощь в борьбе с террористической группировкой ИГ* и поддержку усилий по стабилизации в Йемене.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.
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Британия также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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