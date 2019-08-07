Тейлор Свифт выступит на ежегодной церемонии MTV Music Awards

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Тейлор Свифт выступит на 36-й церемонии вручения MTV Music Awards, которая запланирована на 26 августа, сообщает Variety.
Шоу будет транслироваться в прямом эфире из Пруденшал-центра в Ньюарке (Нью-Джерси), это станет первым выступлением певицы на телевидении после выхода ее нового альбома Lover 23 августа.
В этом году Тейлор Свифт (с песнями Me! и You Need to Calm Down) и Ариана Гранде возглавляют список номинантов на MTV Music Awards (у каждой по 10 номинаций).
Последний раз певица выступала на церемонии в 2015 году и уже семь раз удостаивалась этой награды.
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