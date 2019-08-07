В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.

Как сообщается на сайте газеты, здание окружено многочисленными полицейскими, в небе барражирует вертолет.

Помимо журналистов USA Today, из здания эвакуированы сотни сотрудников других компаний, которые арендовали здесь офисы.

За последнюю неделю в США уже два раза происходили инциденты с массовой стрельбой, их жертвами стали десятки человек.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.