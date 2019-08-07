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РИА Новости

В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today

20:11, 7 августа 2019
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© AP Photo / David DermerПолицейские штата Огайо
Полицейские штата Огайо
© AP Photo / David Dermer
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Как сообщается на сайте газеты, здание окружено многочисленными полицейскими, в небе барражирует вертолет.
Стрельба в Эль-Пасо, Техас
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Помимо журналистов USA Today, из здания эвакуированы сотни сотрудников других компаний, которые арендовали здесь офисы.
За последнюю неделю в США уже два раза происходили инциденты с массовой стрельбой, их жертвами стали десятки человек.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
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