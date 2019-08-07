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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Атамбаев находится в своем доме, сообщил советник экс-президента

19:47, 7 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressРаненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Архивное фото
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Советник Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов опроверг сообщения о задержании бывшего президента Киргизии.
Ранее киргизский спецназ начал штурм резиденции Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства сообщили о его задержании. Однако эту информацию в последующем также опровергла депутат киргизского парламента Ирина Карамушкина. В результате операции пострадали около 20 человек.
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По словам Ниязова, Атамбаев сейчас находится дома, его не смогли задержать.
Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
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Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.
Депутаты 27 июня лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.
Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Штурм дома Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

Камни, перегораживающие проезжую часть дороги на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

Доставка пострадавшего в машину скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Раненный спецназовец при штурме дома Алмазбека Атамбаева
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
613010
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