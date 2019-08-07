Атамбаев находится в своем доме, сообщил советник экс-президента

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Архивное фото

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

© AP Photo / AKIpress Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Советник Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов опроверг сообщения о задержании бывшего президента Киргизии.

Ранее киргизский спецназ начал штурм резиденции Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства сообщили о его задержании. Однако эту информацию в последующем также опровергла депутат киргизского парламента Ирина Карамушкина. В результате операции пострадали около 20 человек.

По словам Ниязова, Атамбаев сейчас находится дома, его не смогли задержать.

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

Депутаты 27 июня лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными", заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.

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